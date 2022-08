A veces los liberales se sorprenden de la aparición de ideas que no son sino interpretaciones de las mismas que ellos adoptan con otro ropaje. La concepción naturalista, ya como teoría, se enseña en las escuelas y facultades de derecho en nuestros países. La recogen inercialmente algunos sectores sociales conservadores y aun fundamentalistas, y la expresan, aunque rebajada, el Estado y muy diversas instituciones.

El proceso de secularización desplazó la fundamentación teológica del derecho natural. Con el racionalismo de bases laicas cambia su matriz ideológica. Se trata de una renovación cuyo eje son las ideas contractualistas de la Ilustración. Otro mito. Según sus autores, la humanidad vivía en estado de naturaleza antes de vivir en sociedad. Era una formación compuesta por individuos aislados y cuyas posesiones se debían a su fuerza y astucia. Obraban tomando posesión de lo que podían y codiciaban lo que se hallaba en manos de otros. Por lo mismo vivían en una situación de violencia y conflicto permanentes. No eran racionales.

Cuando a esos individuos les cayó el veinte racional advirtieron que lo mejor era pactar (o contratar) condiciones de convivencia pacífica. Al asociarse convinieron en crear un poder superior, de carácter neutral, que administrara la justicia entre ellos para evitar el conflicto o sancionar a sus responsables: el Estado. Desde el siglo XVIII hasta nuestros días prevalece ese mito y lo vemos reflejado en las constituciones de los países capitalistas de Occidente.

¿Por qué mito? La formación humana de individuos insulares que vivían en estado de naturaleza nunca existió. Nadie ha encontrado de ella una mínima reliquia. Hasta los neandertales dejaron alguna huella de su existencia e incluso, como se ha visto en varios lugares del planeta, llegaron a cruzarse con los miembros de grupos del llamado Homo sapiens moderno .

En el proceso de hominización no hubo un grupo de ancestros cuyos miembros no vivieran en comunidad. Todo, hasta la aparición del Estado fue común. Pero como la idea de comunidad repugna al burgués individualista dueño por exclusión de su propiedad, preferible alimentar el mito de que la posesión o propiedad privada siempre ha existido. Siempre. Y también las prácticas anexas, aunque no tuvieran el carácter de derechos sino hasta la época racional. No hay necesidad de inventar otras prácticas o derechos ni de pensar en una sociedad diferente que en la que vivimos. La desigualdad es natural y no hay para qué erradicarla. A este objetivo sirve esencialmente la derecha ultra o la tradicional.