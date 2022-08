L

a alianza PAN-PRI en Chihuahua ofrece una primicia de lo que puede ser el Va por México: uso torcido de las leyes, manipulación de los supuestos poderes autónomos, represión a la crítica y a la disidencia.

Tan sólo en las últimas semanas varios hechos han revelado el verdadero rostro del restauracionismo autoritario y corrupto, mismo que ha sido materia de varias denuncias públicas.

El pasado 3 de agosto, el diputado local por Morena Gustavo de la Rosa Hickerson, acompañado del también diputado morenista David Óscar Castrejón Rivas, presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua para que investigue las conductas de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, del secretario general de Gobierno, César Jáuregui Moreno, y de la licenciada Nidia Aidín Orpinel Pizarro y demás personas involucradas en el nombramiento y reconocimiento de Orpinel Pizarro como fiscal especializada en Materia de Combate a la Corrupción, puesto inexistente por haber desaparecido el 27 de diciembre de 2020 y haber tomado posesión del cargo como encargada del despacho de la Fiscalía Anticorrupción, órgano constitucional autónomo.

El nombramiento denunciado por De la Rosa sigue a la renuncia, por demás inexplicable, de la anterior fiscal anticorrupción Gema Guadalupe Chávez Durán, el pasado 18 de mayo, siendo que había sido designada por el Congreso por un periodo de siete años a partir del 4 de enero de 2019. Es necesario aclarar que la fiscal Chávez Durán en el verano de 2020 inició un procedimiento contra la actual gobernadora María Eugenia Campos Galván, investigando el destino de cantidades de dinero que pagaban contratistas a la presidencia municipal cuando Campos Galván ocupaba ese puesto.

Días antes el diputado De la Rosa había presentado un exhorto a la Comisión Permanente al Congreso del estado para que renunciara la encargada del despacho de la Fiscalía Anticorrupción, exhorto que fue votado en contra por la mayoría prianista del Congreso.