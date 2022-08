Entonces, subrayó López Obrador, todos los programas van a tener aumentos, y cuando hablamos de que se pasa de austeridad republicana a pobreza franciscana es porque no debemos relajar la disciplina, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Vamos a seguir ahorrando. Ya lo vimos: el Conacyt tenía como 90 fideicomisos y todo ese dinero del pueblo iba a las grandes empresas. El presupuesto, que debe destinarse de manera preferente a los más necesitados, se entregaba a las grandes empresas. Son realmente ventajosos, abusivos. El gobierno era un comité al servicio de una minoría rapaz. Ya no se permite eso; a robar a otra parte .

Que se reducirá el presupuesto para los programas sociales, dijo el mandatario, no tiene nada que ver con la realidad; no va a faltar presupuesto para los programas de Bienestar y no va a faltar presupuesto para el desarrollo del país. Donde a lo mejor se va a reducir es en los gastos de operación del gobierno. Antes le costaba mucho al pueblo mantener al gobierno y bueno para nada. Todo el presupuesto se lo gastaba y no se liberaban fondos para el pueblo. No había pensión a adultos mayores, ni becas, ni Sembrando Vida, ni lo que estamos haciendo ahora de que se garantice el derecho a la salud, a la atención médica, medicamentos gratuitos, no alcanzaba. Todo era entregar concesiones, privatizar todo y pagar a los particulares .

El crecimiento no es sinónimo de igualdad o de bienestar, porque no es lo mismo crecimiento que desarrollo. “Crecimiento es que haya riqueza, pero no significa necesariamente que se distribuya. En el tiempo que nosotros llevamos, aunque no hemos tenido crecimiento –por la pandemia y la crisis precipitada por la guerra–, sí hemos tenido una mejor distribución del ingreso, de la riqueza, o sea, menos desigualdad; no debemos apostar a un país desigual con un grupo que lo tiene todo, mientras otros seres humanos carecen de lo más indispensable”.

Las rebanadas del pastel

Circo, maroma y teatro ha hecho Ricardo Salinas Pliego para evadir los impuestos que desde 2013 adeuda Tv Azteca, de su propiedad. Pero se acabó: el Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió que esa empresa del magnate –una de tantas– debe pagar al SAT 2 mil 615 millones 750 mil pesos por concepto de ISR, más multas y recargos ( La Jornada, César Arellano García). Y no será en abonos chiquitos.

