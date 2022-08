E

l ex presidente Donald Trump compareció ayer ante la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, quien investiga posibles prácticas empresariales ilegales por parte de él y su familia, como exagerar los valores de sus activos para obtener préstamos favorables y subestimarlos para obtener exenciones fiscales. En un comunicado, el magnate afirmó que se negó a responder las preguntas de la fiscalía en virtud de los derechos y privilegios que la Constitución de Estados Unidos otorga a todo ciudadano , calificó de nueva cuenta las pesquisas como la mayor cacería de brujas en la historia de su país, e incluso consideró que indagar sus presuntas conductas criminales convierte a la nación en una república bananera.