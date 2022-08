Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 11 de agosto de 2022, p. 24

Buenos Aires. La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, recusó esta semana a los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani, que comenzaron sus alegatos sobre una causa ya cerrada en la cual se intentó probar, sin lograrlo, la existencia de una supuesta asociación ilícita en la distribución de fondos para la obra pública en la provincia de Santa Cruz durante su gobierno (2007-2015).

Cerrada esta causa por falta de pruebas, a pesar de que centenares de testimonios determinaron que no existían estas irregularidades, se decidió su reapertura tratando de llevar a la cárcel a la ex presidenta, un viejo sueño de la oposición con la complicidad de jueces, medios de comunicación y agentes de inteligencia del gobierno del ex presidente Mauricio Macri.

Los alegatos del fiscal Diego Luciani, que comenzaron vía Internet el pasado 1º de agosto, se convirtieron en una forma de acusación, plagada de irregularidades, en un discurso más que jurídico, político, intentando llevar a prisión a Fernández de Kirchner.

Revelan vínculo entre fiscales y jueces