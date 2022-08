▲ Gabriel Yorio González, subsecretario de Hacienda, señaló que se dará prioridad a la inversión en infraestructura. Foto Marco Peláez

Tan sólo en la primera mitad de 2022, y empujado por el encarecimiento del crédito en el mercado local, donde la tasa de referencia pasó de 4.25 a 7.75 por ciento, el costo financiero de la deuda del sector público en México se incrementó en 33 mil 827 millones de pesos respecto al año pasado, por lo anterior, se han destinado a ese fin 387 mil 255 millones de pesos en seis meses, un monto que supera el presupuesto conjunto anual de los programas Jóvenes Construyendo el Futuro, Pensión para Personas Adultas Mayores, el Tren Maya, la Guardia Nacional y Sembrando Vida.

Yorio González recalcó que aún no se puede dar una cifra sobre el incremento del costo financiero. “Todavía hay que calibrar (….) la tasa de interés sigue subiendo y todavía no queda claro dónde la van a establecer los bancos centrales, no me gustaría decir una cifra que tal vez se puede mover”. Sin embargo, reconoció que por encima de otros rubros se prioriza mantener finanzas públicas estables en el paquete presupuestal 2023.

“Hay ejes muy claros. El presidente (Andrés Manuel López Obrador) pidió que la deuda del país se mantenga controlada y estabilizada (…) Eso implica que la mantengamos estable en el nivel actual, alrededor de 50 por ciento, y eso es lo que hemos venido discutiendo con las calificadoras de manera también muy integral”, expuso.