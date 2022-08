S

in la mínima represión a la disidencia y a la crítica en sus variadas formas, se provocan múltiples usos de ellas. Algunas personas –del ámbito público– emplean rodeos mediante famosos ejemplos citables. Otros lo hacen de manera por demás abierta, ofensivas incluso, sin temor alguno al posible castigo. Entre estos dos extremos se encuentra una amplia gama de prácticas para dirigirse al poder establecido. En un día cualquiera se puede leer, oír o ver innumerables tipos de tales usanzas.

El señor Enrique Krauze recurre, ahora, a una época racialmente inestable, peligrosa, pero útil para situar y dar contenido a su ruta crítica: la Europa beligerante, revolucionaria, confusa y antisemita. En ese contexto usa a un autor de prestigio sociológico, Max Weber, para dirigir sus dolores y corajes hacia el Presidente mexicano. Decide atacar por el ya muy machacado flanco del autoritarismo populista, del narcisista ungido, engreído redentorista, para concluir con la consecuencia de tales rasgos personalizados: la irresponsabilidad ante las consecuencias de sus actos. Supone, este crítico inveterado, ya agotado en sus pocas ideas, que Weber podía tipificar, sin error alguno, al poderoso. No importando para ello donde fuera, en los infinitos contextos y en los tiempos que se tocarán. El extenso, profundo y probado pensamiento del autor encontraría, sin duda alguna, la aplicación inequívoca y precisa. La serenidad y sutileza de Krauze queda así plasmada y placeada, sin necesitar toda su palabrería posterior. El lector puede estar seguro de lo que se pretende: la condena irrebatible de AMLO que no asumirá los nocivos efectos de sus (susodichas) transformaciones. Asunto concluido y remachado, una vez más, auxiliado por el conjunto de opositores. Todo está demostrado y no hace falta ni citar al imperfecto para saber de quién se trata.

Pero abundan también otros que, usando de manera insistente su alardeado y convenenciero dominio de la macroeconomía –y de la micro también– recitan, con pasmosa seguridad y constancia, sus terribles augurios condenatorios. No solamente respecto de un caso en particular, con el que están en desacuerdo, sino con todos los actos de este gobierno. Son, en verdad, totalizadores de la oposición corajuda y enterada. Van y vienen por los vericuetos de las decisiones del poder con una sapiencia que raya, sin duda, en la altanería. Publican sus domingueros artículos al unísono en el diario Reforma de la capital, un medio que, al paso de cada uno de los días y sus acerbos desacuerdos, usa y desusa recursos difusivos con irrefrenable saña. Desde su asumida alta e infalible tribuna moral, se ha autonombrado corrector estricto, vigía implacable y rector del acontecer nacional. Aquellos críticos ya nombrados (L. Rubio y Mayer Serra) coinciden en volver a enjuiciar al gobierno y, en particular, al Presidente.