Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de agosto de 2022, p. 21

El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó claro el mensaje para las voces críticas a la llegada a México de médicos de Cuba: Les guste o no, vamos a seguir contando con el apoyo de especialistas que no tenemos en el país. Parece que no quieren escuchar o les entra por un oído y les sale por otro; los conservadores no quieren ver porque son muy dogmáticos, muy fanáticos .

El objetivo, planteó, es contrarrestar la falta de especialistas y llegar a las comunidades más pobres, donde los nacionales no desean ir, y prueba de ello es que de las 10 mil 495 plazas disponibles en la reciente convocatoria de reclutamiento, apenas 521 médicos se han registrado para cubrirlas.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, citó indicadores internacionales según los cuales México tiene un déficit de 154 mil especialistas y 34 mil galenos en relación con su población; de ahí, manifestó, su incomprensión a la aversión, entre comillas, a que vengan cubanos .

En la mañanera de ayer, el mandatario respondió una serie de preguntas sobre el convenio con el gobierno de Miguel Díaz-Canel para contratar a más de 600 especialistas. Las interrogantes aludieron a si ya fueron certificados, cuánto recibirán de salario y prestaciones, si pagarán impuestos o si su trabajo es una supuesta forma de esclavitud .

“Me parece infame estar cuestionando que vengan médicos de Cuba, especialistas, a ayudarnos, porque durante mucho tiempo aquí se abandonó la educación pública y no se formaron los suficientes, y la culpa de que no los tengamos es de quienes se dedicaron a saquear, a robar al país, los que apostaron a privatizar toda la actividad productiva y social de México.