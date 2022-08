De igual forma, la especialista señaló que las grandes compañías del sector no dan información suficiente sobre sus ganancias, lo que impide cobrarles impuestos de forma adecuada.

Aleida Azamar Alonso, autora del volumen y profesora-investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, destacó que desde la instauración del modelo económico neoliberal, las actividades mineras han recibido un impulso por parte de los sucesivos gobiernos del país que no se corresponde con sus aportaciones a la sociedad.

Así lo advirtieron los investigadores participantes en la presentación del libro Minería en América Latina y México. Problemas y consecuencias, quienes indicaron que accidentes como los ocurridos en la mina de carbón El Pinabete se pueden prevenir, pero las autoridades no han destinado recursos suficientes para ello.

Ademas, recurren a la compra de voluntades en los lugares donde se asientan para que los pobladores acepten su presencia, con obras pequeñas que no compensan los daños que provocan.

Luego de resaltar que las empresas mineras incluso han desplazado de manera forzosa a los habitantes de algunas comunidades si éstos se niegan a irse, la experta lamentó que los fondos con los que cuentan los organismos encargados de vigilar a dichas compañías cada vez son menores.

“El presupuesto de las secretarías de Medio Ambiente y del Trabajo se redujo y así no pueden ir a revisar. No sabría cómo llamarle a lo que pasó en la mina de Coahuila, porque esos supuestos ‘accidentes’ se podrían prevenir, pero no se hace porque nadie regula a las empresas” y sólo pagan pequeñas multas por sus irregularidades.