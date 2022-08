En forma convergente, Amnistía Internacional (AI), CBS y el rotativo alemán Die Welt se le fueron a la yugular a Zelensky, severamente fustigado por su frivolidad en plena guerra al publicitarse con su esposa en Vogue. AI fue muy criticada por ocultar las atrocidades de las guerras de EU en el siglo, pero ahora expone sorprendentemente que el ejército de Ucrania amenazó a los civiles al haber colocado bases militares en áreas pobladas, en particular, en hospitales y escuelas: “tales tácticas violan la ley humanitaria internacional y ponen en peligro a los civiles, al convertir los objetos (sic) civiles en objetivos (sic) militares ( https://bit.ly/3JI4gzC )”. No es que repentinamente AI se haya redimido por su amnesia (sic) , también internacional, en las previas guerras de sus controladores logísticos –EU y Gran Bretaña–, sino que más bien su demoledor reporte constituye una fuerte presión contra el agónico, políticamente hablando, Zelensky, quien arremetió con su vacua verborrea contra los hallazgos que usa a la población civil de Ucrania como escudo humano .

No es novedad señalar –ya mucho antes de la Operación Militar Especial de Rusia del 24 de febrero de 2022– que Ucrania representa al país más corrupto de Europa , que no puede ocultar hasta el rotativo británico The Guardian, con muy buena disposición a Zelensky (https://bit.ly/3A6Xr7F). Ya se sabía la hediondez cleptomaniaca del trágico comediante jázaro Zelensky –su casa en Tel-Aviv de 8 millones de dólares, una villa en Miami de 34 millones de dólares, su hedionda exhibición en los Pandora Papers en connivencia con el oligarca hampón (suena a pleonasmo) Igor Kolomoyskyi (https://bit.ly/3djpCXQ)–, pero no con el acucioso detalle microscópico de Die Welt (https://bit.ly/3zHAK8F) que publica extractos de su biografía y sus “arreglos secretos (https://bit.ly/3AbSLxs)”, donde brotan sus cuentas en Chipre, Belice –donde descubrieron las fétidas cuentas de las hijas del ex presidente ecuatoriano Lenín Moreno–, las Islas Vírgenes Británicas (sic) –donde excavaron las cuentas de Genaro García Luna y Carlos Loret de Mola–.

Mediante Maltex Multicapital Corp., Zelensky adquirió un departamento en Londres por 7.5 millones de dólares y a cuya cuenta Kolomoyskyi aportó 40 millones de dólares (https://bit.ly/3Pba9GS). La crapulosa connivencia entre los dos jázaros, el oligarca Kolomoyskyi y Zelensky, ¿apunta a evasión fiscal o a vil blanqueo, o a ambas?

¿Cómo quedó la tóxica propaganda de Occidente que canonizó al cleptócrataZelensky?

