Hablando en plata, ¿ustedes creen que algún día los legisladores votarán a favor de que se reduzcan los subsidios a los partidos políticos? Ellos son socios de esas agrupaciones que operan como maquinitas de hacer billetes. Vean el panorama color de rosa que les aguarda para el próximo año: la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE avaló el anteproyecto de presupuesto para los partidos por un monto de 6 mil 233 millones 510 mil 798 pesos. Incluye un aumento para compensar la inflación, ya que el gasto aprobado para el año en curso es de 5 mil 821 millones 851 mil 704 pesos. Sí, es un aumento en torno a 412 millones y sólo falta para que quede firme la aprobación del Consejo General. ¿Cómo se repartirán el botín? Morena, como partido mayoritario, recibiría mil 964 millones de pesos; el dividido Acción Nacional mil 184 millones y el PRI –despide el olor a cadáver– mil 161 millones. (Con razón Alito no quiere renunciar). Las sobras , también millonarias, se distribuirán entre el Movimiento Ciudadano (580 millones), Partido Verde Ecologista (507), PRD (vida de lujo para sus dos prominentes miembros: los Chuchos) 424 y Partido del Trabajo, 405, (cifras redondeadas), de acuerdo con un comunicado del INE. También le tocará un presupuesto muy generoso, aparte, a Lorenzo Córdova para que no se prive de ninguna delicia en su último año frente al instituto. En ocasiones anteriores, Morena ha tomado la decisión de devolver parte de sus recursos, veremos cómo actúa ahora Mario Delgado.

Ombudsman social

Asunto: el tóxico Larrea

Respecto al artículo publicado ayer en su columna del periódico La Jornada sobre el tóxico señor Germán Larrea, es increíble la impunidad con la que se maneja este insensible y corrupto zar de la minería, saqueador de recursos concedidos en el pasado y hoy casi imposible de recuperar. No sé usted, pero es tal el coraje y la rabia que produce que ninguna autoridad le pueda poner un alto a este personaje (río Sonora, Pasta de Conchos, etc.). ¿Qué está haciendo la titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, respecto al abuso en seguridad y bajos salarios a los trabajadores de este rubro de la minería y otros, o sólo se dedica a palomear a sindicatos corruptos (caso Pemex por mencionar solo un ejemplo)? A dicha funcionaria se le encargó también lo de Pasta de Conchos y ya casi pasan cuatro años y nada se sabe de nada. En ese mismo costal está el senador Napoleón Gómez Urrutia, quien también brilla por su ausencia en los grandes problemas de la minería. Si no es en esta administración, ya no se podrá detener a Larrea y su pandilla de saqueadores de recursos de este país.

Rosendo Escamilla Cruz,

Presas, Hidalgo (verificado por teléfono)

Twiteratti

“Que @BeatrizParedes alzó la mano para el 2024. Su CV no es pequeño: diputada local y federal, gobernadora, líder de la CNC y del PRI, embajadora en Cuba y Brasil, subsecretaria de Gobernación. Pero, sobre todo, tiene más coco y yemas que muchos.

Escribe Tonny [email protected]_tonny

