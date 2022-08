▲ Detractores del ex jefe de la Casa Blanca Donald Trump se manifestaron ayer afuera de la Torre Trump en Nueva York. Foto Ap

David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de agosto de 2022, p. 29

Nueva York. El cateo de la FBI a la mansión de Donald Trump en Florida el lunes, operación policiaca sin precedente contra un ex mandatario, está sacudiendo al mundo político estadunidense: el ex presidente y sus aliados denuncian que es parte de la supuesta persecución de la izquierda radical demócrata , mientras expertos señalan que tal paso no se habría tomado por las autoridades sin pruebas aplastantes de que se ha cometido un delito.

La FBI y el Departamento de Justicia no han comentado públicamente sobre la operación desde que, según algunos informes en medios, una docena de agentes de la FBI llegaron sin anuncio a Mar-a-Lago, mansión y club privado de Trump en Palm Beach, Florida, la mañana del lunes con una orden judicial para realizar un cateo. Trump se encontraba en Nueva York.

Según versiones extraoficiales, el cateo tiene que ver con una investigación sobre materiales oficiales, muchos de los cuales se supone son documentos clasificados que Trump se llevó de la Casa Blanca al concluir su presidencia. Las autoridades federales, con anterioridad, habían negociado con Trump y sus abogados para recuperar 15 cajas de documentos oficiales que se había llevado, pero se sospecha que no entregó todo, violando potencialmente leyes que obligan a los ex presidentes entregar el material oficial a los Archivos Nacionales al concluir sus periodos como servidores públicos.

Por ahora, sólo se puede especular sobre qué encontraron los agentes de la FBI, pero aun sin mayores detalles, el simple hecho del cateo ha sacudido al mundo político, ya que no hay precedente de una acción policiaca como esa contra un ex presidente. Por lo tanto, los resultados de esta operación tendrán enormes consecuencias políticas.

Aunque Trump ha denunciado que esta operación es parte de una ofensiva política de los demócratas de la izquierda radical , expertos reiteraron que para obtener una orden judicial para un cateo, las autoridades, en este caso la FBI, tienen que presentar ante un juez suficiente evidencia de que se ha cometido un delito y que es razonable suponer que hay pruebas de ello en el lugar donde se desea realizar el cateo.

Más aún, el director de la FBI, Christopher Wray, no es de la izquierda radical , sino que fue nombrado e instalado en su puesto por el magnate.

Trump, como suele hacer, usó el incidente para recaudar fondos y movilizar a sus bases, al declarar ayer que “no fue sólo mi hogar el que fue violado, sino los hogares de todos los patriotas americanos por quienes he estado luchando…” y llamó a revelar y frenar la persecución política y la cacería de brujas .