La pérdida de combustible es dramática para la isla, que atraviesa una seria crisis económica y energética, agravada por un duro verano. Aún no se han cuantificado los daños materiales, pero la base de supertanqueros de Matanzas, a unos 100 kilómetros de La Habana, es la más importante infraestructura de Cuba en el sector petrolero y es vital para surtir hidrocarburos a las termoeléctricas.

Medios de prensa oficiales confirmaron que los bomberos –asesorados por expertos mexicanos y venezolanos– aplicaron espuma a los contenedores, procedimiento que no había podido realizarse por las altas temperaturas.

La Unión Eléctrica (UNE) informó que el servicio se afectaría, por déficit en la capacidad de generación, con un máximo de 950 MW (megavatios) en el horario diurno y 877 MW en el pico del martes, publicó Cubadebate. La víspera la UNE señaló que por falta de agua salió de funcionamiento la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, por lo que La Habana sufrió apagones fuera de los que estaban programados.

En las calles de Matanzas, los pobladores se mostraron preocupados. Hay problemas con la electricidad, con el medio ambiente, con las personas que están viviendo aquí , lamentó Adneris Díaz, dueña de una cafetería.

Unos 14 bomberos siguen desaparecidos luego de que se informó de la aparición del cuerpo de uno de ellos el sábado. De los 125 heridos, 106 ya fueron dados de alta.

Rechazan especulaciones sobre el apoyo de EU

El vicecanciller cubano, Carlos Fernández de Cossío, tuiteó ayer que el gobierno de Estados Unidos ofreció condolencias desde el sábado 6 agosto al mediodía por vía Departamento de Estado, lo que agradecimos directa y públicamente. Ofreció asesoría técnica, la que también agradecimos y aceptamos. Hay comunicación frecuente entre ambos gobiernos. Sobran las especulaciones .

Este mensaje llegó después de que la embajada estadunidense en La Habana tuiteó que Washington estaba a la espera de que Cuba requiriera asistencia humanitaria o técnica.

La subdirectora general para Estados Unidos de la cancillería cubana, Johanna Tablada, replicó que no dependía de la isla la posibilidad de recibir la ayuda ofrecida por Washington. Tenemos un acuerdo bilateral firmado durante el gobierno del ex presidente Barack Obama para coordinar operaciones y combatir derrames en el mar, pero no aplica a desastres en tierra , subrayó Tablada en redes sociales.

La representación de Washington en la isla precisó el fin de semana que las leyes de su país autorizan a entidades y organizaciones estadunidenses a proporcionar ayuda y respuesta ante desastres en Cuba.