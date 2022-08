Afp

Nueva York. Lamont Dozier, uno de los integrantes del trío que compuso éxitos de artistas como las Supremes y los Isley Brothers, falleció a los 81 años, anunció ayer su familia.

¡Descansa en la paz celestial, papá! , escribió su hijo en Instagram. No dio detalles sobre la causa de la muerte de este artista nacido en Detroit el 16 de junio de 1941, que logró su éxito al asociarse con los hermanos compositores Brian y Eddie Holland.

Juntos se convirtieron en leyenda de la discográfica Motown, escribiendo y arreglando éxitos como Where Did Our Love Go y Stop! In The Name of Love de las Supremes, junto con I Can’t Help Myself (Sugar Pie, Honey Bunch) de los Four Tops.