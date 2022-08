Sobre esos 58 importadores la suspensión parcial se sostiene bajo el supuesto de que no cuentan con permisos vigentes y realizaron operaciones o contrataron servicios con sujetos que no tienen las autorizaciones respectivas para la importación de hidrocarburos.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) suspendió a 64 importadores de hidrocarburos en el último año y medio, a seis de ellos de manera total, incluida la multinacional Trafigura, debido a inconsistencias en la documentación o asociación con empresas sin permisos. No obstante, el organismo se rehúsa a dar a conocer cuántas denuncias se han presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR), exhiben documentos de Transparencia.

Sin embargo, en los seis importadores suspendidos de manera definitiva, a lo anterior se suma otra causal como el que no hayan realizado operaciones de comercio exterior en más de un año, el no haber sido localizados en su domicilio fiscal y el que no hayan comprobado sus operaciones ante autoridades aduanales o ante el SAT.

Desde abril del año pasado la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, informó que se identificó a varias empresas importadoras de hidrocarburos que usaban el mismo modus operandi para presentar documentación falsa en puertos, al tiempo que, aseguró, parte de los casos ya están presentados ante la FGR y hay detenidos .

En el más reciente Informe Tributario y de Gestión se detalla que entre el año pasado y lo que va de 2022 se ha denunciado por contrabando a 257 personas físicas y 45 más que están relacionadas con una empresa; todas ante la FGR, aunque los datos no refieren en concreto cuántas son por el trasiego ilegal de hidrocarburos.

Por un lado, el SAT ha destacado que la vigilancia, incluso los subsidios adicionales al IEPS, están ayudando a reducir la introducción de hidrocarburos de manera ilegal –el organismo estima que el año pasado uno de cada cinco litros de combustibles que se consumieron en el país provinieron de contrabando–, pero su Comité de Transparencia reservó la información de si tiene denuncias sobre los contribuyentes dados de baja del padrón de importadores.