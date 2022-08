Ap y Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de agosto de 2022, p. a10

Nueva York. Acercándose a los 41 años de edad que cumplirá el 26 de septiembre, Serena Williams anunció que la cuenta regresiva para su retirada ya comenzó y podría ser al terminar el Abierto de Estados Unidos, en tres semanas, después de ganar 23 torneos de Grand Slam.

En un artículo distribuido ayer por la revista Vogue y en su cuenta de Instagram, Williams no di-jo cuándo se retirará, pero quedó latente la posibilidad de que lo ha-ga tras el US Open que empieza el 29 de agosto en Nueva York.

Llega un momento en la vida en el que debes decidir cambiar de rumbo. Es duro cuando lo que haces te gusta mucho. Adoro el tenis. Pero ahora empezó la cuenta regresiva , expresó Williams en Instagram.

“Tengo que enfocarme en ser mamá, en mis necesidades espirituales y en descubrir finalmente una Serena distinta, pero igualmente fenomenal. Voy a disfrutar mucho estas próximas semanas.

Cumplo 41 años este mes y hay que dejar algunas cosas de lado , escribió Serena.

Nueva etapa

Acotó que no le gusta la palabra retiro y que prefiere pensar en una etapa de su vida en la que está “tomando distancia del tenis pa-ra dedicarme a otras cosas que son importantes para mí.

Sufro mucho. Es más duro de lo que jamás imaginé. Lo detesto. Detesto verme en esta encrucijada , se lamentó, aludiendo a su retiro. “Me digo todo el tiempo, 'ojalá me resultase fácil’, pero no es así. Estoy hecha pedazos. No quiero que esto se acabe, pero al mismo tiempo estoy lista para lo que se viene”.

Williams está participando en el torneo WTA 1000 de Toronto en canchas duras, preparatorio para el Abierto de Estados Unidos, el último torneo grande del año.

El lunes, la menor de las hermanas Williams logró en el torneo canadiense su primera victoria desde hace más de un año, seis semanas después de un primer regreso fallido en Wimbledon, luego de 12 meses de ausencia.

Actual 417 del mundo, derrotó en primera ronda a la española Nuria Párrizas Díaz (57), 6-3 y 6-4, y este miércoles tratará de avanzar a octavos de final ante la suiza Belinda Bencic, quien doblegó 6-4 y 6-2 a la checa Tereza Matincova.

La última victoria de Serena en individuales en el circuito WTA se remontaba al 4 de junio de 2021, en tercera ronda de Roland Garros, unas semanas antes de abandonar en primera fase de Wimbledon a causa de una lesión en una pierna.