Y

a es lugar común decir que un libro puede cambiar la vida de un individuo, y todos conocemos innumerables casos que lo confirman. También hemos señalado que una nueva generación de científicos ha develado con estudios detallados las dos crisis supremas de la humanidad: la depredación de la naturaleza y la explotación del trabajo humano por una minoría de minorías. Hemos dedicado varios ensayos a lo primero, y hoy revelamos lo que se ha indagado sobre esa élite que parasita y domina al mundo. Se trata de una clase de escala global, que cada día que pasa se vuelve más, no menos, poderosa. Ya en 2000 Leslie Sklair publicó su libro The Trasnational Capitalist Class, y años después lo hicieron William I. Robinson con A Theory of Global Capitalism (2004), y William K. Carroll con The Making of a Trasnational Capitalist Class (2010). Sin embargo, el libro que vamos a reseñar aquí ha superado todos los antecedentes y está llamado a convertirse en una enciclopedia del imperio corporativo, por el de­talle de sus datos y lo riguroso de sus métodos para obtenerlos. Se trata del libro de Peter Phillips Megacapitalistas: la élite que domina el dinero y el mundo (2019), fruto de muchos años de investigación, publicado originalmente en inglés.

Philips explica con suma claridad cómo se mantiene la megamaquinaria del capital trabajando a todo vapor y aumentando su capacidad para reproducirse. Para ello, primero devela su composición, es decir, su anatomía. No sólo identifica las mayores corporaciones y bancos y sus transacciones, sino los individuos que las mueven con nombres y apellidos. Phillips revela un núcleo interno de 389 individuos procedentes de los escalones superiores de la clase capitalista trasnacional que ocupan la cumbre de esta estructura de poder global. Acto seguido le descubre al lector los mecanismos donde actúa, cómo controla al poder político y diplomático y a las instituciones internacionales, cómo se protege militarmente y cómo difunde sutilmente una ideología de dominio a través de los principales medios masivos de comunicación del mundo.

“En este libro –afirma su autor– vamos a presentar información que demuestra que las élites trasnacionales interactúan como una clase social y funcionan como administradores del capital global. Identificamos a 389 miembros de esas élites del poder global como los gestores claves de capital concentrado, facilitadores del crecimiento del capital y protectores del sistema.”