De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 9 de agosto de 2022, p. 10

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación más al Instituto Nacional de Migración (INM) por otro caso en el que un turista colombiano fue retenido por agentes migratorios, quienes impidieron a la víctima abordar un avión con destino a Mexicali, desde la Ciudad de México, a pesar de que mostró su visa de turista por seis meses”.

Además, fue trasladado a la Estación Migratoria en la capital del país, donde permaneció por espacio de 15 días, informó la comisión por medio de un comunicado al dar cuenta de la recomendación dirigida al comisionado nacional de migración, Francisco Garduño Yáñez, por violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, la libertad personal y libre tránsito.