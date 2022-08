Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 9 de agosto de 2022, p. 4

En el percance en la mina de carbón de Sabinas son tres las prioridades y el siguiente su orden de importancia: Uno, rescate; dos, fincar responsabilidades y castigar a culpables, y tres, protección a familiares , asentó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la mañanera de ayer indicó que para recuperar a los mineros el nivel de agua de los pozos inundados debe disminuir a un metro y 20 centímetros, a fin de que no haya riesgo para el ingreso de los rescatistas. Sobre los reclamos que recibió en su visita al lugar del accidente, señaló que todo servidor público debe pagar una cuota de humillación .

Interrogado sobre el accidente del miércoles pasado en esa mina localizada en Sabinas, Coahuila, que dejó 10 trabajadores atrapados bajo tierra, el mandatario apuntó que en el pasado se dieron permisos a diestra y siniestra y hoy tenemos problemas .

En el caso de El Pinabete, la mina del percance, subrayó que la concesión se dio durante el gobierno de Vicente Fox, en 2003, comenzó a operar el año pasado y tiene vigencia hasta 2053; asimismo, reconoció que muchos de esos yacimientos trabajan de manera clandestina en el país, sin cumplir la ley.

Sobre las críticas que recibió tras su visita al lugar del siniestro, de parte de algunos familiares de los mineros que siguen atrapados, en particular la madre de uno de ellos, López Obrador apuntó que las familias están muy dolidas, tristes, preocupadas, pero también llenas de sentimiento. Hay que comprenderlas, abrazarlas, quererlas; que si una señora me dijo algo, sí, yo no lo tomo a mal. Cuando uno es servidor público y hace las cosas pensando en los demás, cuando no se tiene problema de conciencia, se puede y además se debe pensar siempre en pagar una cuota de humillación .

No se alcanza a tener vigilancia en tantas minas