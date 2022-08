Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 9 de agosto de 2022, p. 3

Mediante un decreto, el presidente Andrés Manuel López Obrador trasladará toda la estructura de la Guardia Nacional desde la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional. Señaló que en ejercicio de sus facultades, por la vía administrativa, la Guardia Nacional, completa, pasa a la Sedena . La cuestión operativa ya está a cargo de esta dependencia, pero voy a emitir un acuerdo para que ya por completo dependa de la Sedena .

Descartó que esta vía administrativa implique una violación constitucional, que no lo voy a hacer nunca . Consideró que no hay ningún problema jurídico, porque sólo utiliza los márgenes legales que tenemos para avanzar , sobre la premisa de que el objetivo es entregar buenas cuentas al pueblo y un bloque opositor que no ayuda en nada, pues así como antes aprobaron todo para imponer el régimen de corrupción, los legisladores conservadores ahora todo lo que beneficia al pueblo lo rechazan .

–¿No sería brincarse al Legislativo?

–Sí, va una iniciativa para la reforma constitucional, pero vamos a buscar la forma de que lo podamos hacer en lo administrativo.

–Por si no pasa, de todas maneras quedaría…

–Por si no pasa, de todas maneras va a quedar así.

–¿Qué sentido tendría la reforma en el Legislativo si de todas maneras se va a hacer por atribuciones del Ejecutivo?

–Lo que quiero es que quede establecido constitucionalmente para que no le den marcha atrás.