En la cancha azul deberán acelerarse las cosas para tomar una decisión en la que ya no quedan, pese a lo que ellos mismos declaran, muchos tiradores. Ni Taboada ni Mauricio Tabe, dos cartas que supusieron muy fuertes, podrían ahora tener muchas esperanzas de triunfo luego de su supuesta participación en el llamado cártel inmobiliario .

Pero, bueno, el asunto es que es muy posible que el PRD sea el que ladee la charola para señalar al candidato de la alianza, pero en corto los panistas aseguran que el candidato de la alianza o es del PAN o no hay alianza.

Y así las cosas, el PRD tiene a Víctor Hugo Lobo más que como candidato como moneda de cambio, porque no tiene ninguna posibilidad de convertirse en el representante de la alianza, sobre todo si se sabe que la presidenta de los amarillos en la ciudad, Nora Arias, estaría más cerca de Ruvalcaba que de Lobo.

Para los del tricolor no hay mucho qué hablar, el alcalde debe estar al frente de la alianza, pero en el PRD no todos están a favor y en las filas azules las cosas, pese a la muy neoliberal postura del de Cuajimalpa, no quieren perder la posibilidad de imponer a su candidato y aseguran que tienen a varios en la lista de los probables.

No obstante, como en el país, la alianza opositora está en peligro. La divergencia de intereses parece empezar a formar una barrera imposible de salvar.

Por todo ello, en las filas de los tres partidos aún no se quieren dar nombres, pero también se han dilatado, y mucho, las negociaciones entre las cúpulas partidistas que podrían avanzar en los acuerdos que llevarán a la integración de una alianza.

El asunto no se ve fácil, por el contrario, principalmente en Acción Nacional no saben cómo podrían anunciar a su militancia –la que quede– que su candidato será un priísta. Así que de momento no hay nada escrito y cada quien para su santo. Ni modo.

De pasadita

La fiscal general, Ernestina Godoy, ha logrado ir cambiando la percepción que hasta hace no mucho se tenía en la ciudad sobre seguridad.

La tarea no es fácil, se permitió que el crimen organizado se enquistara en la vida de la ciudad y no es posible cambiar esa realidad de nación de un día para otro; no obstante, las noches empiezan a ser más seguras y la impunidad se va diluyendo.

Detener para enjuiciar a los delincuentes, no importa el color del cuello de sus camisas, es un punto a favor del quehacer de la fiscalía que, de todas formas, aún tiene mucho trabajo por delante, sobre todo si sabemos, como sabemos, que aún hay lugares de la ciudad donde la justicia no existe.

La fiscalía ha dado golpes certeros, claves, para alimentar la percepción de seguridad, pero la detención de los peces gordos da una confianza que no proporcionan ni los discursos ni el despliegue escenográfico del que a veces se abusa en otras instancias, así que esta vez a la fiscalía hay que empezarla a ver como la autoridad que dará el giro a la tuerca. Eso es.

[email protected]

[email protected]