n una acción paralela al rescate de los mineros atrapados en la mina de carbón El Pinabete, desde el viernes pasado la Fiscalía General de la República (FGR) inició una inves-tigación por posibles delitos de carácter fede-ral ligados a las causas que provocaron la inundación en ese yacimiento, en el que 10 mineros están atrapados desde el miércoles.

Según la FGR se realizan tareas de criminalística de campo, fotografía forense, entrevistas de testigos, identidad de propietarios ocupantes de la mina o pozo carbonero, e identificación de los trabajadores afectados . Lo menos problemático para la fiscalía debería ser la localización del o los empresarios concesionados, pero parece que el registro que sobre el particular debe llevar la Secretaría de Economía no está todo lo ordenado que se quisiera. De hecho, es un desbarajuste, heredado por el régimen neoliberal que otorgó concesiones mineras como si de regalar dulces se tratara.

Ayer, el presidente López Obrador dio a conocer que la concesión para explotar la mina El Pinabete fue otorgada por el gobierno de Vicente Fox. Lo hizo en 2003, con vigencia de 50 años. Todo indica que los empresarios concesionados de tiempo atrás suspendieron la extracción de carbón, pero retomaron la actividad, sin notificar a la Secretaría de Economía, a partir de 2021 o principios del este año. De cualquier forma, las instalaciones se encuentran en franco deterioro y las medidas de seguridad para los trabajadores son inexistentes.

Versiones de grupos especializados en el sector minero atribuyen la propiedad de El Pinabete a funcionarios ligados al actual gobierno de Coahuila o a prestanombres de esas mismas personas y/o de algunos políticos, pero el hecho es que, no obstante contar con una concesión federal, los titulares de la mina reiniciaron operaciones prácticamente en la clandestinidad y el costo ha sido elevadísimo.