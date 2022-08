David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 9 de agosto de 2022, p. 23

Nueva York., La FBI realizó ayer un cateo sorpresa en la mansión de Donald Trump conocida como Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el cual el ex presidente denunció como parte de un esfuerzo de demócratas de izquierda radical para evitar su candidatura presencial en 2024, y afirmó que tal asalto sólo sucede en países descompuestos del tercer mundo y que Estados Unidos se ha convertido en uno de ellos .

La noticia fue difundida por el ex mandatario, quien se quejó de que su mansión está bajo sitio, rodeada y ocupada por un grupo grande de agentes de la FBI , y añadió: hasta han intervenido en mi caja fuerte . Dijo que nada como esto ha ocurrido jamás a un presidente de Estados Unidos (aparentemente olvidando su condición de ex gobernante).

Después de trabajar y cooperar con las agencias gubernamentales relevantes, esta redada no anunciada sobre mi hogar no era necesaria ni apropiada , indicó en su amplio comunicado, en el cual no reveló si sabía qué era lo que estaban buscando los agentes federales. Estos son tiempos oscuros para nuestra nación , declaró.

No mencionó que el actual jefe de la FBI, Christopher Wray, fue nombrado en ese puesto precisamente por él.

Aunque hasta el cierre de la edición no había comentario oficial de la FBI o del Departamento de Justicia, esta operación sin precedente indica que algunas de las múltiples investigaciones federales –hay otras estatales– sobre el ex presidente se están intensificando.

Según información preliminar extraoficial reportada por varios medios estadunidenses, el cateo aparentemente está enfocado en documentos que Trump se llevó de la Casa Blanca, incluyendo algunos que son clasificados como secretos. Aunque con anterioridad fue obligado a regresar varias cajas de documentos a las autoridades, parte del cateo sería para ver si aún tenía documentos oficiales en su mansión que no había retornado a los Archivos Nacionales tal como marca la ley.

Con todo, un cateo no implica que se hayan formulado cargos criminales, se requiere una orden judicial y para obtenerla las autoridades tienen que convencer a un juez de que hay causa probable de que un delito ha ocurrido.

Nueva publicación

El día comenzó con nuevas revelaciones sobre cómo deseaba Trump que los generales se comportaran con él como los de Hitler, según periodistas que cubrieron su gobierno, y por separado, una extensa investigación periodística revela los detalles y dimensiones de la elaboración e implementación de la política de Trump de separación forzada de miles de niños de sus familias como medida para disuadir la migración indocumentada.

Ustedes, chingados generales, ¿por qué no pueden ser como los generales alemanes? , le increpó Trump a su jefe de gabinete John Kelly, ex general, quien le preguntó a cuáles se refería. Los de la Segunda Guerra Mundial , respondió el magnate, afirmado que ellos habían sido totalmente leales al jefe nazi. Kelly, obviamente irritado, le respondió que esos generales habían intentado asesinar a Hitler tres veces y casi lo lograron .

El intercambio se revela en un nuevo libro de Peter Baker, el principal corresponsal del New York Times en la Casa Blanca, y Susan Glasser, escritora del New Yorker, un extracto del cual fue publicado ayer en The New Yorker. Reportan que ese modelo de mando era lo que deseaba Trump para sus propios militares, y que Kelly le dijo al presidente que no existían ese tipo de generales en Estados Unidos.