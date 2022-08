El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó su preocupación por la continuación de los ejercicios militares de China, pero dijo que no esperaba una escalada. Me inquieta que estén haciendo tanto alboroto, pero no creo que vayan a hacer algo más , declaró.

Wang Wenbin, portavoz de la cancillería china, fustigó una reciente declaración conjunta de los gobiernos de Estados Unidos, Australia y Japón, en la que se afirma que no ha habido cambios en las respectivas políticas de los tres países sobre una sola China, donde sea aplicable , ni en sus posiciones básicas sobre Taiwán.

Esa forma de expresar el principio de una sola China revela el intento de distorsionar, oscurecer y vaciar el principio de una sola China, lo cual es ilegal, nulo y sin valor , añadió.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán condenó con firmeza la decisión de China de extender sus maniobras militares; “esta provocación y agresión ha dañado el statu quo del Estrecho de Taiwán y ha aumentado las tensiones en la zona”, denunció.