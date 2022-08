Antonio Heras

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 9 de agosto de 2022, p. 25

Mexicali, BC., Empresas agrícolas del sur de Baja California que contratan trabajadores de otros estados para la cosecha de productos de exportación retienen a los jornaleros una semana de salario y documentos personales como la credencial del Instituto Nacional Electoral, reveló Abelina Ramírez, dirigente del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA).

Como parte de esa forma de esclavitud moderna , señaló que los campesinos viajan en un camión desde sus lugares de origen con un contrato de mil 500 pesos semanales. Al llegar, los mayordomos separan mujeres y hombres para otorgarles un espacio en el que cohabitan hasta con 10 personas y duermen dos en cada colchoneta.

A la entrada de los campamentos, explicó, los jornaleros están obligados a entregar su identificación original y los comprometen a dejar en garantía el salario de la primera semana.

Las instalaciones cierran sus puertas a las 20 horas, por lo que ningún empleado puede entrar o salir hasta las cuatro de la madrugada, cuando comienzan las labores.

Ramírez refirió que esta situación fue detectada en el rancho Santa Mónica, ubicado en el Valle de San Quintín, aunque aseguró en otros lugares también es una práctica común.

El primer caso es el de una jornalera originaria de Veracruz que relató que la empresa Santa Mónica le retuvo sus documentos y el sueldo semanal para mantenerla en ese lugar y que no pudiera regresar a su pueblo ni contratarse en otro rancho agrícola.

Abelina Ramírez, quien antes dirigió la asociación Mujeres Unidas en Defensa de Jornaleras e Indígenas (MUDJI), lamentó la situación que se vive en los campos agrícolas de San Quintín.

Lamentó las condiciones deprimentes de los trabajadores de Santa Mónica, empresa propiedad de Julio Meza que vende sus productos al consorcio estadunidense A&W.

Autoridades callan a cambio de unas cajas de fresas

La jornalera instó a las autoridades a honrar la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador de no mentir, no robar, no traicionar y no callarse por unas cajas de fresas cuando visitan San Quintín .

Afirmó que cuando funcionarios estatales y federales realizan inspecciones en los campos de San Quintín los rancheros les regalan productos y con eso les tapan la boca para que no defiendan a los trabajadores .

La dirigente sindical advirtió que se está integrando un expediente sobre estas irregularidades para exigir a las autoridades que pongan fin a estas prácticas y sancionen a los patrones.

Lorenzo Rodríguez, secretario de SINDJA, mencionó que esas prácticas son comunes entre los rancheros que contratan mano de obra de Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.