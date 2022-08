“La grabé y de repente pensé: ‘¡Dios mío, tal vez he ido demasiado lejos!’”, contó a Entertainment Weekly en 2017, al recordar cómo el mánager Roger Davies había sugerido la canción. “Llamé a Roger y le dije: ‘¡Tenemos que sacar esta canción!’ Él contestó: ‘Es demasiado tarde. Ya está en la radio y subiendo en las listas de éxitos’”.

Tuvo algunos éxitos después de este tema, pero su carrera declinó y se volvió más propensa a ser noticia debido a su vida privada. En 1992, mientras preparaba una gira de conciertos, murió su padre y le diagnosticaron cáncer de mama. Su matrimonio con el actor Matt Lattanzi, con quien tuvo una hija, la actriz y cantante Chloe Lattanzi, se rompió en 1995 y una relación de años con el camarógrafo Patrick McDermott terminó misteriosamente. Éste desapareció durante un viaje de pesca en California en 2005 y no se supo nada de él. Numerosos informes alegaban que vivía en México con una nueva novia.

Estaba perdido en el mar, y nadie sabe realmente qué pasó , aseguró Newton-John a 60 Minutes de Australia, en 2016. Es humano preguntarse. Pero ya sabes, esas son las cosas de la vida que tienes que aceptar y dejar ir, porque cada vez que pasas por momentos difíciles, siempre están esas preocupaciones .

Los álbumes recientes de Newton-John incluyen Más fuerte que antes; una colaboración navideña con Travolta, This Christmas, y la autobiográfica Gaia: One Woman’s Journey, inspirada en su lucha contra el cáncer y la pérdida de su padre.

Newton-John se casó con John Easterling, fundador de Amazon Herb Company, en 2008. Participó en numerosas causas benéficas; fue embajadora de buena voluntad del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y vocera nacional de la Coalición Ambiental de Salud Infantil. También fundó el Centro de Bienestar y Cáncer Olivia Newton-John en Melbourne.

La cantante era hija del profesor de literatura alemana Brin Newton-John e Irene Bron, cuyo padre era el físico ganador del Premio Nobel Max Bron. Los Newton-John se mudaron a Australia cuando Olivia tenía 5 años, pero ella regresó a Inglaterra en su adolescencia y vivió con su madre después de que sus padres se separaron. Tenía el sueño temprano de convertirse en veterinaria, pero ganaba concursos de canto en la escuela secundaria y antes de los 20 años había recorrido bases y clubes del ejército y grabó su primer sencillo, Till You Say You’ll Be Mine. En 1971, hizo una versión de If Not for You, de Bob Dylan, y comenzó una estrecha colaboración con un amigo de Australia, John Farrar, quien produjo la canción y luego escribió Eres lo único que quiero, Magic y otros éxitos para ella.