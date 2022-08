Reuters

Periódico La Jornada

Martes 9 de agosto de 2022, p. 19

Tv Azteca reconoció el lunes que recibió un aviso del representante de tenedores de deuda de 2024, The Bank of New York Mellon, por el que se le solicita que pague anticipadamente un bono por 400 millones de dólares.

El grupo, controlado por Ricardo Salinas Pliego, había pospuesto el pago de un cupón de los bonos que vencía en febrero de 2021, argumentando un panorama difícil para los medios de comunicación agravado por la pandemia.

La compañía ha mantenido un diálogo con los tenedores de notas 2024 a fin de alcanzar un acuerdo favorable para todas las partes , Expuso Tv Azteca en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Bank of New York Mellon no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios por parte de Reuters sobre la notificación.