Durante su conferencia, también se refirió al conflicto legal que tiene el empresario Ricardo Salinas Pliego con el Servicio de Administración Tributaria que está por definirse, advirtiendo que el resultado del proceso de revisión –de un posible cobro extra de impuestos o falta de pago de éstos–, deberá ser acatado, aseveró esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Antes que finalice este año, ese caso deberá estar resuelto, “en un sentido u otro, con toda claridad, ‘esto es lo que se tiene que pagar’, (y si) no se acepta, (vendrían) los procedimientos legales; pero en caso de que se acepta, ya, se resuelve el problema. Si ya se define una cantidad y no se paga, eso es otro asunto”.