Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 9 de agosto de 2022, p. 17

Ante la escasez de agua en el norte del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que no habrá permisos para nuevas plantas cerveceras y de otros productos en esa región. “Entonces, no es decir: ‘ya no vamos a producir cerveza’, es decir: ‘no se va a producir cerveza en el norte, o sea, ya, veda... ¿Quieren seguir produciendo cerveza? Todo el apoyo para el sur, sureste, ahí está el Grijalva, ahí esta el Usumacinta, ahí está el Papaloapan”.

Consultado en su conferencia sobre las acciones para garantizar el suministro del líquido en el norte, López Obrador recordó el ejemplo de la cervecera Constellations Brands (a la cual no citó por su nombre), que pretendía operar una planta en Mexicali, afectando incluso el suministro doméstico. Recordó que fue gracias a la movilización social y una consulta ciudadana como se canceló su instalación mediante un acuerdo para su reubicación en el sureste del país.