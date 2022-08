L

as ciencias sociales latinoamericanas, no sólo la sociología, han tenido un camino difícil. Su quehacer ha sobrevivido a dictaduras, el cierre de universidades, el exilio, la represión y el asesinato de no pocos científicos sociales. A pesar de los intentos por convertirlas en funcionales al poder, legitimar gobiernos, políticas y estrategias antisubversivas, ha sido capaz de romper cercos. Su desarrollo, transcurre entre la criminalización, nadar a contracorriente y crear pensamiento propio.

La sociología, nace en las entrañas del capitalismo. Saint-Simon y Comte, en el siglo XIX, sentaron las bases de la física social, rebautizada posteriormente como sociología. La sociedad tendrá una ciencia social concreta, que analiza sus estructuras, dando razón de sus problemas. Del positivismo al estudio racional de la acción social. Del socialismo utópico al socialismo científico. El método sociológico cobra carta de ciudadanía. En este tránsito, las dos primeras décadas del siglo XX, son decisivas. Emile Durkheim, George Simmel, Max Weber, Ferdinand Tönnies, entre otros, son la simiente. Sus textos, no olvidemos, están impregnados del pensamiento marxiano. Ellos, eran conscientes de su relevancia. El capital y los escritos de Marx y Engels fueron diseccionados por los padres fundadores, y hoy son de obligada lectura para quien se precie de llamarse sociólogo.

En el siglo XX, nuevos autores, nuevas teorías y escuelas de pensamiento. Max Weber abrió los debates al preguntarse, en su ensayo El político y el científico (1919), ¿cuál es el papel de sociólogo en la sociedad, notario de hechos o sujeto comprometido con el cambio social? ¿Ética del compromiso o ética de la responsabilidad? Los primeros 50 años del siglo XX fueron convulsos. La revolución mexicana, la revolución rusa, dos guerras mundiales, la revolución china, el nazifascismo y el inicio de la guerra fría. En este mar hubo de nadar la sociología. La escuela de Frankfurt, el estructural funcionalismo, el pensamiento marxista marcaron los pasos. Conceptos como sociedad, comunidad, acción social, racionalidad política, estratificación, explotación, clases sociales, marginalidad, alienación, división social del trabajo, revolución, enajenación, lucha de clases y cambio social levantan el edificio.

En la segunda mitad del siglo XX, la sociología latinoamericana es ya una ciencia consolidada. Los análisis de prospectiva pasaron a ser relevantes para el poder político. Se estudian los estilos políticos de desarrollo, la dirección de los procesos de cambio social y las prácticas de gobierno. Entran en juego, la recreación de escenarios, las alternativas y el control político del conflicto social. En América Latina, tras la revolución cubana, se destapa el Plan Camelot (1963), investigación sociológica propiciada por el ejército de Estados Unidos para América Latina ligada a conocer los ejes del conflicto social, para prevenirlos y desarticularlos.