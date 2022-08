C

ontra los diagnósticos triunfalistas de Francis Fukuyama y otros ideólogos neoliberales luego de la caída del muro de Berlín, no hay fin de la historia: el triunfo del capitalismo no está consumado, y mucho menos ha cesado la guerra fría y la bipolaridad mundial, y con ello la amenaza de una aniquilación nuclear de dimensión global. Primero fue la confrontación Rusia vs Ucrania y la OTAN, luego los ensayos nucleares al alza de Corea del Norte y las advertencias de ataque a Corea del Sur, y ahora es la tensión Estados Unidos-China por la visita de la congresista Pelosi a Taiwán y, en general, los nuevos equilibrios de la geopolítica en el oriente asiático.

El adelanto y la sofisticación de la tecnología militar no hace más que elevar el riesgo y los alcances de una eventual guerra nuclear, como advirtió Antonio Guterres, secretario general de la Organización de Naciones Unidas, al inicio de una conferencia de los países firmantes del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP): “El mundo está a un error de cálculo de una devastadora guerra nuclear, un riesgo que no se observaba desde la guerra fría… la humanidad está a sólo un malentendido, un error matemático de la aniquilación nuclear”.

Se estima que hoy día existen unas 13 mil armas atómicas en los arsenales de los nueve estados con capacidad militar nuclear, una cifra menor que las aproximadamente 60 mil que existían a mediados de la década de 1980, entonces focalizadas prácticamente en dos países, pero ahora con una infinita mayor precisión, letalidad, dispersión y capacidad de devastación ­extracontinental.

Hay varias zonas de conflicto. En primer lugar, la guerra Rusia-Ucrania prolongada más allá de lo previsto, donde el gobierno ruso ha advertido que no desea escalar el conflicto ni comprometer la seguridad mundial, pero no descarta usar su potente arsenal nuclear, un poder de destrucción masiva que iría mucho más allá de Ucrania y del bloque de países europeos.

Ahí está en juego no sólo el control de un territorio que antes formó parte de la Unión Soviética, sino los equilibrios del llamado viejo continente, ante las pretensiones de algunos sectores de sumar a Ucrania al bloque capitalista occidental, la OTAN, algo a todas luces inaceptable para el gobierno ruso, que tendría las armas de sus adversarios prácticamente a la puerta de su casa.

Lo grave en el caso no es sólo los efectos perniciosos en la economía global, especialmente las limitaciones para el acceso a los alimentos y la energía de Rusia para Europa y otros países del mundo, sino el riesgo inminente de una conflagración mundial con las armas devastadoras de nuestro tiempo.