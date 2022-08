Rivera-Salgado pone como ejemplo al sindicato que ganó la representación de los obreros en General Motors de Silao, Guanajuato, pero extiende su juicio a otros grupos de trabajadores esparcidos por el país: Están haciendo esto en condiciones realmente difíciles, porque tienen muchos aspectos estructurales en contra. Hay una ley muy progresista, pero que no necesariamente aterriza en la práctica .

El también ex dirigente del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales se remite a las negociaciones de los tratados comerciales, en las que el país, a cambio de inversiones, ofrece mano de obra barata .

La reforma laboral ha abierto espacios a representaciones de los intereses obreros como el de General Motors Silao, que consiguió convencer de que el sindicato no es alguien de fuera, sino ellos, una expresión política de los trabajadores mismos . Incluso los gremios tradicionales, y este es un avance que el investigador reconoce en la implementación de la reforma laboral, se han visto obligados a cambiar, así sea forzados: “La CTM ha tenido que entrar a un proceso de contacto con los trabajadores, tienen que abrir los contratos, dar la cara, eso ya es algo significativo.

Lo que hay es un pasado corporativista que se rehúsa a morir y un futuro que está naciendo y no sabemos por dónde va a ir .

Visas temporales, salida falsa

–El presidente Andrés Manuel López Obrador ha planteado que una parte de la solución al crecimiento de la migración está en las visas temporales de trabajo.

–Si México quiere llegar a la raíz del problema, la que está incrementando la migración, se tiene que ver en un espejo para encontrar lo que no está funcionando en los países de donde proviene el éxodo, para saber qué provoca que las personas dejen sus comunidades y se expongan a morir en un tráiler.

“Las visas temporales son una salida falsa. México lo ha probado históricamente con el Programa Bracero. Pero ese fue un plan binacional, en el que el gobierno de México tenía el papel de reclutador, había todo un proceso legal.

“La expansión del programa que está proponiendo López Obrador no se parece en nada a un tratado bilateral. ¿Por qué? Es un programa que les da derecho a empleadores de Estados Unidos de hacer una petición al Departamento del Trabajo para obtener visas. Por conducto de sus asociaciones, estos empleadores van a México con visas; no obstante, van al mercado privado, con enganchadores para reclutar a trabajadores. México no tiene absolutamente ningún mecanismo de vigilancia, ni administración, de nada…”

–¿Faltan trabajadores en Estados Unidos?

–No. Hay suficientes trabajadores en las comunidades rurales. Lo que están demandando es un mayor salario. El incremento de visas pondría a competir a los mexicanos que ya viven en esas comunidades contra los que vienen contratados por seis meses.

“Es una competencia por el trabajo, por las viviendas y por el futuro del sector agrícola. Eso no lo está viendo López Obrador, que hay que luchar por los derechos de los obreros mexicanos que ya viven en Estados Unidos.

Los empleadores están claramente usando a la nueva mano de obra barata, que no está sindicalizada, que no tiene derecho a afiliarse a un gremio, como cuña para apretar más a los trabajadores aquí.

En muchos casos, asegura Rivera-Salgado, se trata de personas que llevan décadas en el vecino país y no han tenido posibilidad alguna de obtener la residencia legal.

Me preocupa que no haya un análisis del gobierno lopezobradorista sobre este proceso, respecto delas lecciones aprendidas y la falta de conocimiento del contexto de la población mexicana fuera del país, sobre todo en el área rural.

–En México se celebra continuamente el incremento de las remesas.

–El punto es cómo ese discurso de los migrantes como héroes se traduce al presupuesto, en acciones concretas que satisfagan las demandas históricas de los mexicanos que viven en Estados Unidos. Por ejemplo, una demanda que no tiene mucho costo económico, pero sí político, es el derecho a votar y ser votado. Tenemos más de 20 años debatiendo cómo se va a hacer y estamos atorados.