Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Lunes 8 de agosto de 2022, p. 6

Sin moverse de su postura inicial, el senador Ricardo Monreal reiteró su posición contra el método de encuesta para elegir al candidato presidencial organizado por la dirigencia de Morena: Si la encuesta la hace el partido, la organiza, la canta y la decide el partido, en esa yo no voy a ir. Por supuesto, no quiero demeritar a los militantes del partido que elaboran esas encuestas. Yo estoy tranquilo, no me voy a confrontar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, tengo 25 años trabajando por construir un nuevo rumbo para México. Yo he dicho siempre, he sido claro, no quiero mentir, mi límite de mantenerme en Morena es la dignidad .

Al pronunciarse por un acuerdo interno, el aspirante a la candidatura presidencial enfatiza que espera que en un año que nos queda, el partido diseñe, elabore, innove los mecanismos de participación política al interior, para renovar dirigentes y para renovar candidatos a elección popular, no sólo el de Presidente de la República, sino el de gobernadores, senadores, diputados, alcaldes .

Al mismo tiempo establece que si las reglas son claras, si las reglas son equitativas, si las reglas son en igualdad de circunstancias, con piso parejo, nadie tiene que irse de Morena. Hay que aceptar las reglas y someterse a ellas, y también aceptar los resultados .

De esa forma aclara su postura: no repele las encuestas, al contrario, para las candidaturas de Morena tendrían que ser organizadas por un órgano autónomo o entes autónomos, que tengan plena credibilidad, es parte del consenso al que debemos llegar, pero no quiero que se sorprenda nadie y luego me endilguen o me cuestionen que por alguna razón pongo inconformidades .

–Usted tiene experiencia de sobra en estos procesos, ¿cómo debería transitar la elección para candidato presidencial de su partido? –se le cuestionó.