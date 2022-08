No obstante, el panorama ha resultado difuso para los interesados. Hace 15 días un grupo de personas que promueven el proyecto de Ebrard reclamó piso parejo, “sin señalar a nadie –no nos hemos atrevido a hacerlo–, son algunos hechos que se están extralimitando, y si hay reglas no las conocemos. Y para saber cuáles son, que haya un acuerdo entre todas las partes para tomar decisiones. Aspiramos a un trato equitativo, aspiramos a un trato igualitario, aspiramos a un trato democrático con límites claros, con reglas claras”.

▲ El gran sucesor de López Obrador es Marcelo Ebrard, aseguró Martha Lucía Mícher. Foto La Jornada

En aquel entonces las preguntas fueron: ¿Cuál es su opinión hacia los personajes mostrados? ¿Por quién o quiénes nunca votaría? ¿Si los candidatos a la Presidencia fueran los siguientes (…) usted por quién votaría? ¿De un grupo de cinco por quién votaría? ¿A quién de los personajes que aparecen en la tarjeta preferiría como presidente? El resultado fue que López Obrador obtuvo el mayor número de votos en la quinta pregunta, una vez que ambos aspirantes habían empatado a dos con las primeras cuatro.

–¿Qué impide que haya un acuerdo?

–No, no vemos que haya impedimento. Lo que sí, es que no está siendo una contienda equitativa y entonces el juego de Juan Pirulero, que cada quien atienda su juego, ¡pues no!

–¿Que la dirigencia nacional los convoque?

–Sí, señor, que nos convoque a un comité. Que nos siente a todas las partes, a quienes aspiran.

–¿Qué implica su llamado a la unidad?

–Comparto lo que dijo el licenciado Ebrard: unidad es piso parejo, es un trato igualitario y respetar los resultados de las encuestas, un trato apegado a la ley interna. Así se construye con piso parejo, escuchando al pueblo y a la militancia y respetando el resultado de la encuesta. Piso parejo y transparente. No queremos más.