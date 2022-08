Juan Carlos Flores

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 8 de agosto de 2022, p. 4

Villa De Álvarez, Col., En el contexto de una supervisión en Colima de la implementación del modelo IMSS-Bienestar, el presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó que la contratación de especialistas suficientes para una atención las 24 horas a la población es uno de los principales objetivos de su gobierno, aunque para ser honestos y hablar con la verdad, es tanto el rezago, el atraso, que nos va a llevar todo el gobierno y no vamos a poder tener a todos los especialistas (médicos) , ante el estado en que heredó el sector salud.

Por ello, refrendó la importancia de contratar a especialistas de otras naciones, aunque no les guste a los conservadores , pero dejó en claro que los respetamos, porque tenemos que garantizar el derecho a disentir, en una dictadura todos tienen que pensar de la misma manera, en una democracia se tiene que respetar el derecho a disentir, hay pluralidad, nosotros estamos consolidando, haciendo realidad la democracia, el gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo .

También anunció que en Colima van a estar trabajando 55 especialistas del pueblo hermano de Cuba. Y ofrezco disculpas si no les gusta a algunos conservadores. Nada más les digo que la salud es un derecho humano que no tiene que ver con ideologías, que no tiene que ver con política y tenemos que salvar vidas .

Acompañado de la gobernadora Indira Vizcaíno y del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, el tabasqueño indicó que el combate a la corrupción no sólo ha permitido poner en marcha las acciones para reforzar el sector salud, sino también para programas del Bienestar.