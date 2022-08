▲ El presidente López Obrador viajó a Coahuila y dispuso que no se escatimen esfuerzos para el rescate. Foto Presidencia

Riquelme presentó un balance de la situación. Dijo que el sábado por la noche especialistas introdujeron una cámara y se pudo observar que no hay derrumbes que obstaculicen el ingreso y desplazamiento de los buzos, una vez que el nivel del agua lo permita.

Sabinas, Coah., El presidente Andrés Manuel López Obrador visitó ayer la mina El Pinabete, donde 10 trabajadores están atrapados desde el miércoles debido a una inundación. El mandatario reiteró a las familias de los mineros que la prioridad es encontrarlos con vida, por lo cual dispuso que no se escatime en las tareas para desaguar la excavación hasta el nivel adecuado para que ingresen buzos rescatistas.

Reacciones

No todas las familias reaccionaron igual a la llegada de López Obrador. Ana Leticia Moreno Leija, hermana del minero José Rogelio, quien al momento se encuentra en el interior del pozo de carbón, comentó que esperaba una mejor respuesta. Señaló que el gobierno federal no les ha informado cuál fue la intención de la visita, ya que no obtuvieron avances en cuanto al rescate, ni noticias sobre qué se va a hacer.

Nada nada más nos dijo que estaba con nosotros, nos saludó y ya se fue. No es suficiente eso, esperábamos que trajera maquinaria grande, que escarbaran por otro lado para que se fuera el agua, fueron como cinco minutos, ahí hay bombas grandes y no las han metido no sabemos por qué , acotó.

Lucía Rodríguez, madre de Ramiro Torres Rodríguez, consideró que el Presidente sólo fue a tomarse la foto con los parientes de los operarios, no a dar respuestas a quienes esperan el rescate.