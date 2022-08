Es tal la depresión del popular equipo, ubicado en el sitio 16 de la tabla general y sin triunfos en el actual torneo, que muchos hablan ya de la inviabilidad del reglamento de las Chivas en una liga con exceso de extranjeros, donde los escasos mexicanos están amarrados sólidamente en otros planteles, y no se los van a transferir ni caros ni baratos porque no son hermanas de la caridad.

Son ya varios torneos en que el Rebaño anda de capa caída, incapaz de levantar cabeza, tantos como para poder deducir que a Amaury Vergara le quedaron grandes las riendas del equipo que heredó de su padre. Puede ser que hoy echen del banquillo a Ricardo Cadena por falta de resultados; no obstante, queda la convicción de que el estratega –quien en la liga Expansión tenía en la cima al filial Tapatío– es el menos culpable del desastre.

A quienes pugnan por abatir el reglamen-to que obliga al club a jugar sólo con mexicanos, habrá que recordarles las penurias de otras plantillas que durante décadas fueron incapaces de alzar un cetro, empezando por el flamante bicampeón Atlas, el cual requirió no sólo mano negra arbitral, sino del despliegue a fondo de las artes o mañas de Alejandro Irarragorri.

Basta ver a la Máquina, que invirtió millones en una cauda de refuerzos foráneos, pese a lo cual demoró casi un cuarto de siglo para volver a paladear las mieles del triunfo… habrá que ver si Pumas, con Dani Alves y compañía, pone punto final a un ayuno que ya rebasó la década. Es larga la lista que demuestra que muchos clubes han importado hasta la saciedad sin poder llenar sus vitrinas.

Una vez más cobra vigencia la añeja frase futbolera: si Chivas anda bien, la selección también lo estará. El Guadalajara –que juega con más mexicanos que el Tri– ha sido siempre el termómetro del representativo nacional, pero no sólo eso, es el sensor de la propia Liga Mx; un certamen con el Rebaño en modo cadáver resta muchos lustre, pierde sentido, desanima al público y se deprecia drásticamente. A nadie conviene.

Un desgarriate es el calendario. En vez de recorrer jornadas en orden progresivo hicieron picadillo la fecha 16 y que cada quien juegue cuando pueda y como quiera... La convulsa Sub-20 femenil arranca su participación en el Mundial de Costa Rica, nadie le puede exigir nada a Ana Galindo, bastante hizo en agarrar la papa caliente; en tanto, la mayor se despeñó luego del caótico Premundial de Monterrey y del sitio 26 pasó al 36.

El drama es aquí y hoy, con una liga opaca y un Tri que no promete nada, pero como el presente no es grato ni plácido, los federativos prefieren hacer alegres proyecciones y presumen gran celebración inaugural en el estadio Azteca para el Mundial 2026. Lógicamente, Estados Unidos no se quiso desprender del partido de arranque y vendió la idea de una triple fiesta simultánea. La suya será la principal, desde luego.