l tiempo se agota ( nos come , dice el gobernador de la entidad) y el peligro para la vida de los mineros atrapados en la mina Pinabete, Coahuila, crece minuto tras minuto, de ahí la urgencia de que los trabajos de rescate no sólo avancen rápido, sino con precisión. Más de 400 elementos gubernamentales –en su mayoría del Ejército nacional– y civiles laboran para alcanzar tal fin, y el presidente López Obrador se apersonó en la zona para conocer de primera mano la situación. Se trabaja día y noche, pero el principal problema es la inundación .

Todo indica que no se ha modificado ese perverso comportamiento de la autoridad laboral, porque si algo priva en las zonas mineras del país es la inseguridad para los obreros y la protección para los patrones. En uno de sus análisis (2021) la propia ASF advierte: la Secretaría del Trabajo no acreditó los estudios e investigaciones en materia de seguridad y salud en las labores en los centros de trabajo minero que se efectuaron con la participación de las organizaciones nacionales de trabajadores y patrones y de las unidades administrativas de STPS, por lo que la dependencia no difundió ni promovió la normativa regulatoria en beneficio de la mejora de las condiciones laborales del sector minero .

Y apunta: en cuanto a las inspecciones en materia de condiciones generales de trabajo; de seguridad e higiene, y de capacitación y adiestramiento, la Secretaría del Trabajo realizó 845 inspecciones a centros de trabajo minero (proporción que representó 11.4 por ciento de los 7 mil 416 centros de trabajo minero activos; de ellas, 32.3 por ciento (273) fueron ordinarias y 67.7 por ciento (572) extraordinarias; sin embargo, no se acreditó el estatus de resolución del 34.1 por ciento (93) de los expedientes de inspección ordinaria, ni el 51.2 por ciento (293) de inspección extraordinaria .

Así, sólo 11 de cada cien centros mineros del país fueron inspeccionados sin mayores consecuencias. Y todavía se dan el lujo de asegurar que se trata de accidentes .

