C

omparando el ingreso presupuestario total del sector público en los cuatro primeros semestres de la actual administración, las variaciones reales en cada uno respecto al año anterior indican un crecimiento marginal de 0.6% en 2019, un decrecimiento de -3.7 en el año covid 2020, una recuperación de 7.3 en 2021, y una estabilización de 4.9% en 2022 (Gráfico 1). Del total, los ingresos tributarios crecieron 4.4, 0.1, 1.1 y 2.8% en los respectivos semestres, esto es, números positivos pero nada excepcional si tomamos en cuenta el potencial no cobrado del ISR (corporativo y altos ingresos personales) que se elude en México.

Comparando los ingresos presupuestados con los ejercidos en el primer semestre del año los resultados son positivos. Los ingresos totales fueron 5.1% superiores a lo presupuestado, y de éstos los petroleros fueron 9.9% más y los no petroleros 4.1% (Gráfico 2). De los no petroleros, los ingresos tributarios fueron sólo 0.3% sobre lo presupuestado como efecto de no cobrar el IEPS a gasolinas como subsidio antiinflacionario, que en el semestre sacrificó 165 mil millones de pesos presupuestados. Aun así, se tuvo un superávit primario de 200 mil millones.