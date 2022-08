C

ayó en mis manos el texto de una ley que recién se estrena; en vigor, para ser exactos, desde el 18 de enero del pandémico presente año. Su nombre es sugerente y prometedor. Ojalá que su cumplimiento sea puntual y a cabalidad. Se trata de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural Indígena y Afromexicano. Su objetivo se resume y concreta así: evitar el plagio de las expresiones culturales de quienes son descendientes de los pueblos originarios de nuestro país. No es ésta una cuestión que se ignore, pero sí que al respecto de ella poco se hace para evitar los graves daños que nos ocasiona. Marcas como Carolina Herrera, Isabel Marant, Rapsodia, Zara, Pineda-Covalín o Michael Kors y muchas otras, con una increíble desvergüenza, pretextando falso interés y respeto por las culturas originales, lucran con sus motivos indígenas, de sus concepciones religiosas y sus cosmovisiones milenarias.

Llegan al cinismo de afirmar que, imitar y copiar (en verdad un hurto confeso), es un homenaje a las culturas tradicionales . Por supuesto que tales sentimientos no se incluyen ni objetivan en los altísimos costos que alcanzan en los mercados internacionales las creaciones plagiadas a nuestros artistas y artesanos, quienes jamás han recibido nada más que los reconocimientos y homenajes mediáticos y publicitarios de los piratas que rigen la industria internacional dedicada a vestir a la realeza no sólo nobiliaria, sino industrial, financiera y artística. Pero sigamos con el ordenamiento jurídico en comento: les cuento que, conforme iba avanzando en la lectura de la ley, me entusiasmé tanto que me fui derecho al final del documento para averiguar quién había promovido esta tan justiciera como tardía iniciativa, ahora, por fortuna, ley vigente. La verdad, no me sorprendió cuando leí que la promovente era doña Susana Harp. Sin conocerla sabía mucho de ella. Y lo malo y bueno que se decía me instaba a procurarla. Me gusta la persona que tiene ideas y a partir de ellas se compromete y, cuando lo hace, lo convierte en costumbre de vida. La lectura de la ley me provocó dudas, y la siguientes son algunas:

–Senadora, pero ¿qué hace la ley para proteger algo que desde siempre se ha considerado del dominio público?

–La ley reconoce la propiedad colectiva de las expresiones que cada comunidad identifica como suyas. Esa propiedad es inalienable, imprescriptible e imperecedera. Me refiero a una comunidad organizada que delega, conforme a sus propios sistemas normativos, las decisiones a alguna autoridad tradicional o administrativa. La comunidad deberá organizarse para ejercer las prerrogativas que le confiere la ley: ningún miembro de la comunidad podrá autorizar el uso de una expresión cultural, pues se trata de una decisión colectiva del grupo del que se trate.

–¿Que la comunidad decida, no implica que la autoridad pretenda que cada prenda o pieza de algún artesano deba contar con un permiso?