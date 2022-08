C

olombia vivió un día de fiesta nacional con la toma de posesión de Gustavo Petro como el primer presidente de izquierda –aunque prefiere caracterizarse como progresista– en la historia de ese país. A Bogotá acudieron personas de todo el territorio colombiano, sobre todo de las regiones indígenas y campesinas, para expresar su apoyo al mandatario y mostrar su esperanza de que se concreten los cambios largamente anhelados.

Como mensaje del nuevo espíritu que animará su labor, un día antes de la ceremonia oficial Petro fue investido de manera simbólica por pueblos originarios, afrodescendientes y campesinos, quienes le entregaron un documento en el cual se condensan las aspiraciones populares: paz en los territorios apartados, defensa del medio ambiente, protección de las minorías, cambios en las políticas de lucha antidrogas, defensa de los derechos humanos, renovación de las fuerzas armadas.

Durante su primera alocución como jefe de Estado, el ex senador y ex guerrillero dirigió a la sociedad un extenso mensaje en el que resaltó el carácter inédito de este proceso: estamos acá contra todo pronóstico, contra una historia que decía que nunca íbamos a gobernar, contra los de siempre, contra los que no querían soltar el poder. Pero lo logramos. Hicimos posible lo imposible .

Sintetizó su compromiso en un decálogo que pone en primer lugar la construcción de la paz, un tema que ocupó cinco de las 21 páginas de su discurso y del que, dijo, los muertos lo merecen; los vivos lo necesitan . En esta hoja de ruta también tuvieron cabida la política de cuidados , uno de los reclamos centrales del feminismo; el gobierno con y para las mujeres, encarnado en la figura de Francia Márquez, vicepresidenta y ministra de Igualdad; la apertura al diálogo; la cercanía del Ejecutivo con la realidad de las mayorías; la lucha contra la violencia y la corrupción, la defensa del suelo, subsuelo, mares, ríos, aire y cielo frente a la avaricia de unos pocos ; el crecimiento y la redistribución de la riqueza mediante la ciencia, la cultura y la tecnología, y el cumplimiento de la Constitución.