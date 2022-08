Margarita, de 35 años, fue rociada con gasolina el primero de julio, al parecer por la disputa de un inmueble en el poblado de Ex Hacienda el Hospital, municipio de Cuautla. Sufrió graves quemaduras en 70 por ciento del cuerpo, según su mamá, por lo que fue trasladada a un hospital a la Ciudad de México, pero murió el 24 de julio.

Por la saña con que actuaron sus atacantes, tanto hombres como mujeres, este feminicidio trascendió en los ámbitos nacional e internacional, por lo cual la FGE se vio obligada a hacer su trabajo y liberar órdenes de captura, dijo Andrea Martínez.

En entrevista, denunció que a 45 días del atentado, ninguno de los responsables ha sido capturado. Fui apenas la semana pasada (a la FGE) a preguntarles si ya los detuvieron, pero dicen que no, que no los encuentran. Les entregué ubicaciones donde podrían estar, tanto en Morelos como en otros estados, pero los investigadores no hacen caso , acusó la madre de Margarita.

Exigió al fiscal del estado, Uriel Carmona Gándara, que agilicen la búsqueda y que detengan a los responsables de la muerte de su hija.