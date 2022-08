Hasta donde me quedé, la fiscalía no había informado lo que ha hecho para saber si de verdad dio el enfoque de feminicidio (a la muerte de Luz Raquel), para saber si había iniciado un procedimiento de responsabilidad, para verificar qué pasó y si hubo una adecuada valoración del riesgo. Zapopan también contestó que pedía ampliación de término porque estaba verificando y recabando información , afirmó Córdova en entrevista.

La legalidad de las actuaciones que se realicen está en duda, luego de que no se han hecho nombramientos ni ratificaciones de personal, aunque en el caso reciente de un músico wixárika que desapareció en Zacatecas la semana pasada y fue encontrado vivo (José López, padre del niño Yuawi, quien se hizo famoso por cantar el eslogan de MC en campañas electorales), se abrió un acta de investigación y se dictaron medidas cautelares que trasgreden la ley y el reglamento de la defensoría, no sólo por la falta de funcionarios designados, sino por el simple hecho de que la desaparición ocurrió en otro estado, no en Jalisco.

Empleados de la CEDHJ además recordaron que toda la semana pasada se desconectaron los dos relojes checadores de entrada y salida de los trabajadores. Dijeron sospechar que así se pretende evitar que no tengan forma de comprobar que estuvieron laborando, aunque el área de recursos humanos tuvo la iniciativa de hacer un formato para registrar la asistencia a mano.

Nadie tiene nombramiento, por lo que no se pueden hacer actuaciones. Si un visitador quiere pedir informes a una autoridad, legalmente no tendría facultades. Todo está abierto, físicamente todos estamos en nuestras áreas, pero por ejemplo, cuando se han solicitado informes a las visitadurías, han dicho que no puede pasar nada porque sin nombramiento no tienen facultad para respaldarse , expuso un empleado.

En tanto, los visitadores temen que se les denuncie por usurpar funciones al no tener nombramientos formales, lo que implica que todas las quejas presentadas a la CEDHJ desde finales de julio están en suspenso y no se han emitido medidas cautelares, pese a que la ley que regula a la institución estipula que una vez presentada una queja se dispone de cinco días naturales para admitirla o rechazarla.

Los trabajadores también se hallan inquietos por la falta de liquidaciones a quienes no se les están renovando contratos y temen que se argumente que el ahora ex presidente de la CEDHJ, Alfonso Hernández Barrón, debió finiquitarlos, a pesar de que Godínez los está despidiendo. Consideraron que esto da un panorama de que no tenían ni siquiera estudiado cómo afrontar el reto de presidir un órgano constitucional tan importante .

La corresponsalía de La Jornada en Jalisco solicitó una entrevista con Luz del Carmen Godínez, pero la funcionaria no respondió a las peticiones.