▲ La convocatoria cierra el 26 de septiembre. En la imagen, Luisa Díaz, ex primera bailarina de la Ópera de París. Foto cortesía de la entrevistada

Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Lunes 8 de agosto de 2022, p. 6

Con el propósito de ofrecer oportunidades a nuevos talentos de ballet y danza contemporánea se lanzó el Prix de la Danse Luisa Díaz Ciudad de México, que culminará con presentaciones los días 14, 15 y 16 de octubre en el teatro Ernesto Gómez Cruz del Centro Cultural de las Artes Escénicas, en la capital del país.

Luisa Díaz, ex bailarina principal de la compañía del maestro Maurice Béjart, organiza este concurso que puede cambiar la vida de futuros bailarines. “Las becas son muy valiosas y muy necesarias para quienes desean ser bailarines profesionales. La beca que me otorgó la Ópera de París me impulsó hacia una carrera internacional, porque al mudarme de ahí tuve la fortuna de conocer a Maurice Béjart, uno de los coreógrafos más importantes del siglo XX y XXI que revolucionó la danza.

Béjart me invitó a formar parte de su compañía a los 17 años y a los 18 me nombraron primera bailarina; todo eso fue porque pude ir al extranjero , expresó Díaz en entrevista con La Jornada.

La bailarina explicó que en esta segunda edición del concurso en la Ciudad de México habrá clases magistrales y competencias en diferentes categorías como solo de danza clásica, solo de danza contemporánea, pas de deux y grupos coreográficos, así como una muestra dancística para solos y grupos de danza.