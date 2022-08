(M

inerva, ante su madre que, sorprendida, la recibe en su departamento.) –No te avisé que vendríamos porque creí que no iba a alcanzarnos el tiempo. Gracias a Dios que el maestro Rojas le entregó temprano el coche a Luis Antonio. Por cierto, él fue quien me dijo: Güera, ya que andamos por aquí, pasemos a darle una saludadita a tu mamá y de paso le avisas que nos vamos de vacaciones con Roberto. Te juro que este año no pensábamos salir, pero como llevamos al niño al doctor y nos dijo que por su asma le hará mucho bien el aire de mar, decidimos irnos a Veracruz.

(Minerva, ante la expresión atenta de su madre.) –Si lo hubiera sabido antes, juro que te lo habría dicho para que arreglaras tus cosas y pudieras acompañarnos. Lástima que así, tan rápido, ya no te alcance el tiempo para ir con nosotros. (Toman asiento, una frente a la otra.) Y creo que hasta es mejor. Ya que ahora es imposible que hagamos gastos extra, no vamos a viajar en avión, sino en el coche. Como no es grande, irías muy apretada, muy incómoda, y antes de que empezáramos las vacaciones estarías muerta de cansancio. Hay otra cosa por la que pienso que este año está bien que te quedes en tu casita: dicen que por allá está haciendo un calorón espantoso, que cuando llueve el bochorno es tremendo y hasta causa urticaria. Con lo molesta que es, no más de imaginarlo, me pica todo.

(Minerva, ante el asombro de su madre.)–Como las carreteras se han vuelto tan peligrosas, nos iremos el miércoles muy de mañana. Sé bien que nunca te ha gustado levantarte temprano, y si nos acompañaras tendrías que pegarte un madrugón de aquellos que lo dejan a uno atarantado todo el día. Francamente, no quiero causarte esa incomodidad, y menos ahora que amanece tan fresco.

Pero a ver, dime, ¿qué se te ofrece que te deje antes de que me vaya? Encárgame lo que quieras y yo te lo compro en el súper. Mañana tengo que ir porque necesito llevarme refrescos, agua mineral y cervezas para no comprarlos allá, porque ya sabes cómo son los tenderos: aprovechan las vacaciones para subir los precios.

(Minerva, ante la sonrisa generosa de su madre.) –Estoy muy contenta porque vamos a llegar a la Casa Korita, donde estuviste con nosotros, ¿te acuerdas? Y qué te cuento, la señora Norma nos dejará el cuarto al mismo precio que hace cuatro años y no hará cargos extras por la camita adicional para Roberto. A mí francamente no me gusta que los tres durmamos juntos –pienso que tampoco te sentirías a gusto con mi marido allí–, pero es que, a como están las cosas, uno tiene que ver la forma de ahorrar donde se pueda.