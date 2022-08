Hoy redondea esa debilidad neoliberal: El conjunto de bancos que opera en México obtuvo en el primer semestre de este año una utilidad sin precedente, de 111 mil millones de pesos, en un momento en que las empresas y familias resienten los efectos de la inflación y del aumento de las tasas de interés, de acuerdo con información oficial publicada este jueves. (Ganancias récord de la banca; cinco firmas concentran 72 por ciento)

Pierden los trabajadores, ganan los de siempre. La historia capital versus trabajo continúa; los neoliberales persisten. La organización del pueblo es la única salida.

Víctor Sánchez

A 77 años de la tragedia en Hiroshima

Ayer se cumplieron 77 años de la tragedia de Hiroshima, misma que bien pudo evitarse, si los responsables de uno de los crímenes más abominables de la historia hubiesen actuado como dice el Presidente de México: primero humanismo, luego, crear bombas atómicas .

Lise Meitner, la verdadera madre de la bomba atómica, así procedió, fue pionera de la fisión nuclear y rehusó participar en el Proyecto Manhattan. Alumna de Boltzmann, de Planck en Berlín, colega de Einstein en el Keiser Wilhelm Institut y musa de Pauli, se desempeñó durante 30 años en el laboratorio de Otto Hahn. Ella, física, Hahn, químico. Finalmente, en 1938, se logró la fisión del uranio. Lise ya no estaba en Berlín, por el anschluss de Hitler, había huido a Estocolmo, donde por ser mujer no fue bien aceptada por el jefe del Manne Siegbhan Institut, quien, por cierto, siendo parte del Comité Nobel, se opuso a que se le concediera el Nobel a Lise Meitner; el machismo en su apogeo y Hahn no lo fue menos; le aconsejó dejar Berlín. Al recibir el Nobel de Química, Hahn justificó la no premiación a Lise, por no estar en Berlín. Vaya, contradicción de Otto.

Dos notas finales: desde 1934, Fermi y su equipo en Roma, Amaldi, Rassetti, Majorana, Emilio Segré, comenzaron a bombardear materiales con neutrones. En la parafina, Fermi logró la termalización de los neutrones rápidos. Nunca llegaron a la fisión nuclear. Segunda. Lamento la falta de visión de Juan de Dios Bátiz. No obstante la sugerencia de Einstein a favor, bien pudieron llegar a México y al IPN, no sólo Marietta Blau, sino también Lise Meitner.

Rubén Mares G.

Invitación

Leyendo a Tolstoi

Continúa el Ciclo: Se buscan lectores.... ahora leyendo a: Lev Nicoláievish Tolstoi, con la obra: La sonata a Kreutzer. Tolstoi merece otro encuentro. Los esperamos el jueves 11 de agosto a las 19 horas.

Enlace de lecturas: https://cutt.ly/kOPZBWY

Enlace de Zoom: https://us02web.zoom.us/j/3055186688

Código de acceso: galatea22

Participen, difundan, convoquen, inviten a más lectores. Escriban, compartan y sigan leyendo.