Sin embargo, María Inés continúa buscándolo aunque ya no cuenta con el apoyo de las corporaciones policiacas.

Yo quisiera que muchas personas me entendieran, me apoyaran a buscar a mi hijo, que me lo devolvieran quienes lo tengan, ya es mucho tiempo. Ahora sí ya es desesperante no saber nada de él , imploró María Inés, entre sollozos.

La Fiscalía General del Estado emitió una Alerta Amber en la que se especifica que el niño vestía camisa manga corta negra, pantalón verde con resorte y huaraches de grapa con cinta negra.