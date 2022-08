U

n pacto fáustico. En 1948, instalada ya en Dinamarca luego de una larga estancia en África, la escritora danesa Karen Blixen (seudónimo literario, Isak Denisen), autora de Memorias de África (Out of Africa, novela de 1937 llevada a la pantalla por Sydney Pollack en 1985), conoce al poeta de 29 años Thorkild Bjornvig (Simon Bennebjerg). Lo que comienza como el tímido acercamiento del literato prometedor y tímido a la novelista ya consagrada de 63 años se convierte paulatinamente en una tóxica relación de dependencia intelectual y afectiva en la que Bjornvig lleva todas las de perder. No sólo le exige la escritora un sometimiento moral completo a su voluntad imperiosa, ofreciéndole a cambio las vías más cortas para una rápida promoción artística en el mundo de las letras danesas, sino también la separación temporal de su joven esposa Grete (Nanna Skaarup Voss) y de su pequeño hijo. El argumento para aceptar este sacrificio será la propuesta de Blixen de un pacto moral que garantizará entre los dos una comunicación espiritual privilegiada, alejada de los convencionalismos de una vida conyugal que supuestamente atentaría contra el impulso creador del joven artista. Ninguna obra de arte de gran valía ha salido del seno de una domesticidad burguesa y la palabra esposa no figura en ningún poema , sentencia su nueva mentora. Esta historia de claudicación moral y de vampirismo afectivo, la relatará el propio Thorkild Bjornvig en El pacto (Pagten, 1974), su versión literaria de los hechos, breve relato publicado 12 años después de la muerte de Karen Blixen.

El cineasta danés Bille August, ganador dos veces de la Palma de Oro de Cannes, primero por Pelle el conquistador (1988), luego por Las mejores intenciones (1992), en colaboración con Ingmar Bergman, responsable del guion, propone ahora en El pacto (2021), incursión en la personalidad compleja de la autora de Cuentos de invierno (1942), mujer de inteligencia calculadora y carácter imperioso que vive refugiada en su mansión de Rungstadlund, en el norte de Copenhague, alejada de la mundanidad literaria, en parte para mantener en secreto una larga enfermedad venérea devastadora, en aquel entonces incurable, que le atormentó toda la vida. El poeta Bjornvig llega hasta ese lugar y se convierte en cómplice devoto de las fantasías romántico-literarias de esta mujer madura, dejando de lado todo lo que hasta el momento había representado su seguridad doméstica y afectiva. Entre las enseñanzas de su tutora manipuladora figura el consejo libertino de procurarse una amante joven para ampliar así su criterio y rehuir a la tentación de la mediocridad. Aunque cuando esto finalmente sucede y el poeta se enamora de la joven Benedicte (Asta Kamma August), la sorprendentemente incauta iniciadora en las artes galantes se muestra muy contrariada. Cabe señalar aquí que el desempeño de la actriz Birthe Neumann como Karen Blixen no parece extraer el mejor provecho de todas las posibilidades y matices dramáticos que sugiere el personaje real, mucho más complejo, de la escritora temperamental y tiránica. Algo parecido sucede con la propia cinta, contenida en su estética preciosista y su formalismo académico.