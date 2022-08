En el acto inaugural, la pintora Katrien Marie Vangheluwe, Trini, dijo que su obra siempre tiene que ver con el tiempo: Busco el momento específico, muchas veces cotidiano, un lugar y una cierta atmósfera. Observo movimiento, luz y color, hasta que se juntan en una combinación atinada. Mi pintura es una forma de investigar ese instante y extender el placer que sentí cuando lo viví y capturé por primera vez. No hago retratos de lugares; para mí, una pintura es una ocasión para analizar por qué este momento me conmovió tanto .

▲ La exposición ...y en los caminos andamos… permanecerá hasta el 29 de enero del próximo año. En la imagen, Circuito mochado, 1999. Óleo sobre tela. Colección Pago en Especie, SHCP, del pintor inglés Phil Kelly, incluido en la muestra. Foto cortesía DGPCAP

Trini participa con el acrílico Anónimo 2010, cuyo subtema es “la anonimidad en que vivimos, creciente cada vez. El cuadro fue preludio para una serie de 14 pinturas llamada Anónimos, que hice después. El tema daba para más”, puntualizó la artista.

La calle, tema inagotable

José Castro Leñero está presente con dos obras: Calle de la moneda 8:40 am (2007, acrílico y carbón sobre papel), y el óleo Ciudad en movimiento (sin fecha).

Respecto de la primera dijo que la hizo a partir de una fotografía tomada en la calle de Moneda, por la mañana, cuando daba un curso de dibujo en la ex Academia de San Carlos.

Tenía que venir muy temprano; las escenas callejeras me llamaban la atención. En ese momento, la calle estaba llena de vendedores ambulantes, lo que me hacía reflexionar sobre la ciudad que es un gran tema para mí. Tengo muchos temas secundarios; sin embargo, siempre giran en torno a la ciudad. Para mí, éste es un tema inagotable. Estamos en una ciudad muy cambiante que no deja de sorprender. Entonces siempre se convierte en referente para desarrollar mi trabajo debido a todo lo que se descubre en esa transformación que vivimos , agregó.

En la exposición también participan los artistas Fernando Aceves Humana, Miguel Castro Leñero, Teresa Cito, Manuel Generali, José González Veites, Jazzamoart, Phil Kelly, Mario Martín del Campo, Abel Quezada, Roberto Parodi e Ignacio Rodríguez Bach.

El Museo de Arte de la SHCP se ubica en Moneda 4, mientras la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, en República de El Salvador 49, ambos en el Centro Histórico. La exposición permanecerá hasta el 29 de enero de 2023.