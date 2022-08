S

i bien la invasión rusa a Ucrania ha cambiado de manera significativa el paisaje político mundial hasta el punto de −según algunos− marcar “el fin del ‘fin de la historia’” (bit.ly/3btzQoh), seguramente es todavía demasiado temprano para decir −recordando al viejo sofismo de Zhou Enlai (bit.ly/3d8Erg7)− qué impacto tendrá a largo plazo. No obstante, a corto plazo, ya es posible ubicar a varios salvados que −como en Monopoly− se sacaron la tarjeta quedas libre de la cárcel .

1. Virus SARS-CoV-2. De modo en verdad impactante, como un milagro, de un día para el otro la pandemia –después de dos años de cansancio− desapareció de la agenda y ha sido sustituida por la guerra, confirmando el hecho de que las pandemias, históricamente, siempre han sido asuntos bastante estériles políticamente (bit.ly/2LJUFda). Aunque al principio varios políticos −Trump, John-son et al.− han abrazado la metáfora de la guerra para hablar de su lucha en contra del covid-19 comparando el momento actual a las batallas del pasado (Pearl Harbour, Blitz, etcétera) −el uso que más bien, como alertaba en tono agambeniano, Carlo Ginzburg, allanaba el camino a la limitación de las libertades individuales, con base en las nuevas tecnologías (bit.ly/3Q3caWK)−, en realidad, aparentemente, no podían esperar de cambiar esta guerra por una de verdad. De modo sintomático −como bien predijo en algún momento Patrick Cockburn, un viejo corresponsal de guerra− la pandemia desapareció tal como suelen desaparecer últimamente las guerras mismas: “Ninguna de las guerras que cubrí [Afganistán, Iraq, etcétera] ha terminado realmente. Lo que sí ha ocurrido, sin embargo, es que en buena medida han acabado alejándose, si no desapareciendo, de la agenda informativa (…) algo similar podría suceder con la pandemia” (bit.ly/3JBgDgP).

2. Unión Europea (UE). Resulta irónico que un bloque político que nació explícitamente para darle la vuelta a la página de las guerras en Europa −en particular al trauma de la Segunda Guerra Mundial− y prevenir que la historia se repitiera , haya sido salvado por la siguiente guerra en el continente, al reinstituir y abrazar nuevamente el viejo modelo de la guerra fría del Occidente militarizado . Con este truco la UE logró neutralizar −sin resolver− algunas de las destructivas tendencias internas que la desgarraban desde, al menos, la crisis financiera de 2008 − Brexit, la cuestión del sur , Polonia/Hungría, etcétera−, encontrando una nueva/vieja razón de ser en fungir de un apéndice civil a la OTAN (bit.ly/3zWR2vx, bit.ly/3vGnLmq).